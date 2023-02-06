Нью-Дели, 6 февраля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Посол России в Индии Денис Алипов в ходе конференции 6 февраля подчеркнул позицию Москвы по переговорам с украинской стороны об урегулировании конфликта мирным путем.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Как сказал министр иностранных дел, мы открыты для любых серьезных предложений. Мы открыты для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта дипломатическим путем. На данный момент их нет <…>», — разъяснил Алипов.

Также посол добавил, что российская сторона прислушается к мнению Индии, если Дели захочет принять активное участие в урегулировании конфликта.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия продолжают выполнять все обязательства контракта по поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.