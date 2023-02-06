Донецк, 6 февраля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины войска обстреляли несколько районов Донецка, а также Широкую балку и Ясиноватую. Об этом 6 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 5 снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:55 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 16:50 — восемь снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой, в 17:10 — восемь снарядов калибра 155 мм по Широкой Балке и в 17:20 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что из-за заявлений Вашингтона о планах поставить киевскому режиму дальнобойные снаряды система противовоздушной обороны (ПВО) в регионе должна быть усилена.