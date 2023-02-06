Москвичи принесли цветы к посольству Турции в память о погибших при землетрясении

Москва, , 17:50 — REGNUM Москвичи принесли цветы к зданию посольства Турции в Москве в память о погибших в результате землетрясения, передаёт 6 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Цветы у посольства Турции в Москве в память о жертвах землетрясения © Михаил Терещенко/ТАСС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильных землетрясений в Турции погибли почти полторы тысячи человек. Несколько тысяч человек получили травмы.

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Первое землетрясение (магнитудой 7,4) произошло в ночь на 6 февраля на юге Турции в провинции Кахраманмараш. Второе (магнитудой 7,7) — сегодня днём в центральной части страны.

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