Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Соединённые Штаты, вероятно, смогут избежать рецессии в этом году. На такой исход позволяют надеяться последние данные о ситуации на рынке труда в стране. Об этом 6 февраля в интервью телеканалу ABC заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Министр финансов США Джэнет Йеллен © EPA/MICHAEL BUHOLZER/ТАСС

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«Если у вас появилось более 500 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет, то рецессии у вас нет», ― подчеркнула она.

Глава американского минфина добавила, что инфляция, несмотря на снижение, «остаётся слишком высокой».

«Я вижу путь вперёд, на котором произойдёт значительное снижение инфляции, а экономика останется сильной», ― заключила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд американских экономистов, которые были опрошены газетой The Wall Street Journal, считает, что вероятность рецессии в США в 2023 году составит 61%. Эксперты полагают, что рост процентных ставок в стране продолжится, несмотря на снижение темпов инфляции, а это в свою очередь будет провоцировать экономический спад в США.

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Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил правительство США во лжи о создании большого количества рабочих мест. В ходе исследования, проведённого Федеральным резервным банком Филадельфии, выяснилось, что американская экономика не создала во втором квартале миллиона рабочих мест, как ранее утверждал президент страны Джо Байден. Реальный прирост составил около 10 тыс., что составляет менее 1% от заявленного.

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