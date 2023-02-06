Ватикан, , 17:41 — REGNUM Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу большого числа погибших в результате произошедшего в Турции землетрясения. Понтифик высказал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших в Турции и Сирии, сообщили в Ватикане.

Папа Римский Франциск © VATICAN MEDIA/globallookpress.com

Как говорится в телеграмме, папа Франциск «выражает близость всем тем, кто затронут этой трагедией», он молится о погибших и пострадавших и о тех, кто участвует в устранении последствий землетрясения в разрушенных населенных пунктах.

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Напомним, ранее сообщалось, что со словами соболезнования обратились к властям Турции и Сирии лидеры многих стран. Направили телеграммы в том числе президент РФ Владимир Путин, глава российского правительства Михаил Мишустин. С предложением помощи обратился к своему турецкому коллеге — главе минобороны Турции Хулуси Акару глава МО РФ Сергей Шойгу.

Как ранее сообщалось, в результате двух землетрясений и последовавших за ними около 18 афтешоков в Турции и Сирии погибли более 1300 человек, несколько тысяс человек пострадали.