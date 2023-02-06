В сирийских школах из-за последствий землетрясения отменены занятия до конца недели

Дамаск, , 17:38 — REGNUM Из-за последствий произошедшего на территории Сирии землетрясения все занятия в школах арабской республики отменили до конца недели. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба сирийского министерства образования.

Сирийские школьники © Anas Alkharboutli/globallookpress.com

«Министерство образования объявляет об отмене занятий в школах до конца недели во всех сирийских провинциях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1121 человека.