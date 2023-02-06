Дамаск, 6 февраля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Из-за последствий произошедшего на территории Сирии землетрясения все занятия в школах арабской республики отменили до конца недели. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба сирийского министерства образования.

Anas Alkharboutli/globallookpress.com Сирийские школьники

«Министерство образования объявляет об отмене занятий в школах до конца недели во всех сирийских провинциях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1121 человека.