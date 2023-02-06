Кишинёв, 6 февраля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Молдавия получила от Евросоюза €150 млн на борьбу с последствиями энергокризиса. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба представительства ЕС в Кишинёве

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Европейская солидарность с Молдавией непоколебима. ЕС помогает молдаванам быть в тепле и безопасности», — говорится в сообщении.

При этом дипломаты ЕС отмечают, что этого будет недостаточно. Молдавия нуждается в инвестициях в возобновляемые источники энергии.

Напомним, Брюссель с лета 2022 года предоставляет Молдавии кредиты на приобретение природного газа у нероссийских поставщиков для создания резервов. В результате такой политики республика в январе 2023 использовала газ, который был примерно вдвое дороже, чем он стоил на европейских рынках.