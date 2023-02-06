В ЕС заявили, что Зеленский приглашён в Брюссель
Брюссель, 6 февраля 2023, 17:35 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Брюссель, сообщил 6 февраля высокопоставленный европейский представитель.
У Зеленского есть приглашение с открытой датой. Европейский представитель добавил, что никаких подробностей визита Зеленского в Брюссель приводить не станет, сообщает РИА Новости.
Напомним, о планах европейского руководства пригласить Зеленского в Брюссель в ближайшие дни написала ранее Financial Times. Вероятно, этот визит пройдёт в дни внеочередного саммита ЕС.
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