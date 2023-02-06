The Daily Telegraph: Британия отложила ввод нового авианосца из-за ошибки
Лондон, 6 февраля 2023, 17:31 — REGNUM Ввод в эксплуатацию британского авианосца «Принц Уэльский» пришлось отложить из-за «элементарной ошибки», пишет The Daily Telegraph.
Уточняется, что у военного судна стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.
«Это элементарная ошибка. Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки», — завил капитан Королевского флота в отставке Том Шарп.
Капитал в отставке уточнил, что выравнивание валов — это «надежно отработанный элемент», который необходимо учитывать при постройке корабля.
Ранее Sky News сообщило, что у Великобритании нет возможности увеличивать расходы на оборону даже в условиях острой необходимости направлять средства на перевооружение.