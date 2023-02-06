Лондон, , 17:31 — REGNUM Ввод в эксплуатацию британского авианосца «Принц Уэльский» пришлось отложить из-за «элементарной ошибки», пишет The Daily Telegraph.

Британский авианосец «Принц Уэльский» Цитата из видео: «HMS Prince of Wales»

Уточняется, что у военного судна стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.

«Это элементарная ошибка. Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки», — завил капитан Королевского флота в отставке Том Шарп.

Капитал в отставке уточнил, что выравнивание валов — это «надежно отработанный элемент», который необходимо учитывать при постройке корабля.

Ранее Sky News сообщило, что у Великобритании нет возможности увеличивать расходы на оборону даже в условиях острой необходимости направлять средства на перевооружение.