Лондон, 6 февраля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию британского авианосца «Принц Уэльский» пришлось отложить из-за «элементарной ошибки», пишет The Daily Telegraph.

Цитата из видео: «HMS Prince of Wales» Британский авианосец «Принц Уэльский»

Уточняется, что у военного судна стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.

«Это элементарная ошибка. Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки», — завил капитан Королевского флота в отставке Том Шарп.

Капитал в отставке уточнил, что выравнивание валов — это «надежно отработанный элемент», который необходимо учитывать при постройке корабля.

Ранее Sky News сообщило, что у Великобритании нет возможности увеличивать расходы на оборону даже в условиях острой необходимости направлять средства на перевооружение.