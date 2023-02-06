Лондон, 6 февраля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Обучение военнослужащих ВСУ управлению гаубицами AS90 будет проводиться в Великобритании. В минувшие выходные в страну уже прибыла группа киевских военных. Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства обороны Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В опубликованном в Twitter видео под кадрами спуска с трапа самолета бойцов ВСУ говорится о том, что в минобороны приветствуют «украинских военнослужащих, которые прибыли на этих выходных в Великобританию, чтобы вплотную взяться за AS90».

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Ранее сообщалось, что Великобритания намерена поставить Киеву 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных гаубиц AS90. При этом сам Лондон остался без тяжелой артиллерии и, как пишет The Sun по информации своего источника в артиллерийских войсках, планирует заняться закупками техники в Швеции и Южной Корее.