Постпред Польши: Варшава «разочарована» медленным вводом ЕС антироссийских санкций

Брюссель, , 17:26 — REGNUM Медленный ввод Евросоюзом очередного пакета санкций против России вызывает «разочарование» у Польши. Об этом 6 февраля заявил польский постпред при ЕС Анджей Садось, его слова приводит агентство РАР.

Анджей Садось gov. pl

«Мы не понимаем, почему ЕС не представил проект в течение месяца. Эти санкции были в том числе анонсированы во время встречи коллегии комиссаров с украинским правительством и во время саммита ЕС-Украина в Киеве», — сказал он.

Также польский постпред отметил, что Польшей, Литвой и Эстонией были выдвинуты «конкретные предложения» по новым антироссийским санкциям, и уточнил, что Варшава не понимает, почему председательство Швеции в Евросоюзе не ведёт работу по этим предложениям.

«На прошлой неделе было назначено несколько встреч постоянных представителей, которые были отменены в последнюю минуту. Мы теряем очень ценное время», — добавил Садось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал, что Европейский союз ожидает, что Россия из-за введения странами Запада санкций против российских нефти и нефтепродуктов будет каждый день терять порядка €300 млн.