Киев, , 17:21 — REGNUM В рядах ВСУ есть большие сомнения в искренности заявлений Запада, который якобы хочет победы Украины. Тем более что западные политики не спешат с военной помощью, заявил украинский командир с позывным Припять 6 февраля в интервью «Стране».

Боевики ВСУ © Ashley Chan/Global Look Press

«Они анонсируют, говорят, что цель — победа Украины. А я не верю в это. Я не верю», — сказал представитель ВСУ.

Слова западных политиков о том, что по поставкам «решения ещё не приняли», вызывают возмущение, особенно на фоне ежедневной гибели «друзей и знакомых», сказал он. Культурных выражений, чтобы прокомментировать подобные заявления, не остаётся.

Напомним, страны НАТО приняли в январе решение поставить Киеву танки. Украинская сторона также запрашивает у натовских «партнёров» самолёты и ракеты. Поставлять Киеву самолёты Запад пока не торопится. Да и обещанные танки также придут на Украину не в ближайшие дни.

Читайте ранее в этом сюжете: После решения о поставке танков Украине партнёры Германии резко затихли