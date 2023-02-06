Шымкент, Казахстан, 6 февраля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Станции ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ) при МЧС Казахстана 6 февраля зафиксировали на территории республики землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает пресс-служба СОМЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 628 км западней Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 5 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 16:02. В Шымкенте сила землетрясения достигла 2-3 баллов, Таразе — 2 баллов, в посёлке Темирлан — 3 баллов.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.