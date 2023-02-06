Дамаск, , 17:18 — REGNUM Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 430 человек, сообщает министерство здравоохранения арабской республики в социальных сетях.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Сирии погибли 430 человек, ещё 1315 человек пострадали. Число жертв землетрясения в стране продолжает расти.

Минздрав Сирии уточнил, что основной удар стихии пришелся на провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Ранее сообщалось о 403 погибших и 1284 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным глава Сирии Башар Асад назвал помощь в ликвидации последствий землетрясения свидетельством глубоких двусторонних отношений.

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