Лавров сообщил Чавушоглу о готовности России помочь Турции в связи с землетрясением

Москва, , 17:15 — REGNUM Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 6 февраля обсудили по телефону ситуацию в Турции в связи землетрясениями. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что разговор был по инициативе Москвы. Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

«В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина министр ещё раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Турции, по последним данным, в результате двух землетрясений погибли более 1100 человек. В Сирии также были разрушительные последствия от подземных толчков, там сообщили о более, чем 400 погибших.

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