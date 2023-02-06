Москва, 6 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 6 февраля обсудили по телефону ситуацию в Турции в связи землетрясениями. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Отмечается, что разговор был по инициативе Москвы. Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

«В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина министр ещё раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Турции, по последним данным, в результате двух землетрясений погибли более 1100 человек. В Сирии также были разрушительные последствия от подземных толчков, там сообщили о более, чем 400 погибших.