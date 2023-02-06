Лавров и Чавушоглу обсудили последствия землетрясения в Турции
Лавров сообщил Чавушоглу о готовности России помочь Турции в связи с землетрясением
Москва, 6 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 6 февраля обсудили по телефону ситуацию в Турции в связи землетрясениями. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
Отмечается, что разговор был по инициативе Москвы. Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.
«В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации Владимира Путина министр ещё раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Турции, по последним данным, в результате двух землетрясений погибли более 1100 человек. В Сирии также были разрушительные последствия от подземных толчков, там сообщили о более, чем 400 погибших.