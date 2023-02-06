Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1121 человека

Анкара, , 17:08 — REGNUM Общее число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1121 человека. Об этом 6 февраля рассказал журналистам глава отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения», — сказал он.

Также Татар добавил, что в результате подземных толчков было разрушено 2834 здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор AFAD Юнус Сезер рассказал, что число погибших при землетрясении в Турции достигло 1014 человек.