Анкара, 6 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1121 человека. Об этом 6 февраля рассказал журналистам глава отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения», — сказал он.

Также Татар добавил, что в результате подземных толчков было разрушено 2834 здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор AFAD Юнус Сезер рассказал, что число погибших при землетрясении в Турции достигло 1014 человек.