Число жертв землетрясения в Турции превысило 1100 человек
Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1121 человека
Анкара, 6 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1121 человека. Об этом 6 февраля рассказал журналистам глава отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
«Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения», — сказал он.
Также Татар добавил, что в результате подземных толчков было разрушено 2834 здания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор AFAD Юнус Сезер рассказал, что число погибших при землетрясении в Турции достигло 1014 человек.