Донецк, , 17:08 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил правительству республики проработать ситуацию с ценами в магазинах у дома, которые часто завышены. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Правительство ведет мониторинг торговых сетей, на прошлой неделе провели 12 рейдов в Донецке, Макеевке, Мариуполе. Во всех сетях есть продукты питания, обозначенные ценником «Социальная цена». Но если с сетями ситуация выравнивается, то цены в магазинах у дома часто завышены. Необходимо и в них менять ситуацию», — написал Денис Пушилин в телеграм-канале по итогам совещания.

Кроме того, на совещании обсудили ход отопительного сезона на территории республики, повышение эффективности работы органов государственной власти, а также показатели исполнения бюджета и вопросы программы восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день на территории республики 340 домов продолжают оставаться без отопления.

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