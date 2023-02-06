Анкара, , 17:03 — REGNUM Произошедшие в Турции сильные землетрясения не повлияют на процесс тренировочных сборов воронежского «Факела» и «Оренбурга». Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«У «Факела» всё спокойно. Никаких новостей оттуда не было. Команда продолжает готовиться», — заявил спортивный директор воронежского футбольного клуба Кирилл Котов.

В то же время президент «Оренбурга» Василий Еремякин отметил, что российский клуб не испытывает никаких проблем с проведением в Турции тренировочного процесса.

После 17 сыгранных матчей Мир Российской премьер-лиги сезона 2022/23 «Факел» с одной победой и 13 набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург», набрав 25 очков, располагается шестью строчками выше.

Ранее генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Олейников также в интервью «Спорт-Экспресс» заявлял, что землетрясение не повлияло на процесс подготовки команды ко второй части сезона.

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