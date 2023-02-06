Москва, 6 февраля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным глава Сирии Башар Асад заявил, что помощь в ликвидации последствий землетрясения свидетельствует о глубине двусторонних отношений. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале канцелярии президента Сирии.

Михаил Климентьев/ТАСС Башар Асад

Башар Асад поблагодарил президента России за эту инициативу, добавив, что российская позиция является продолжением всего того, что Россия предоставила Сирии в их совместной борьбе с терроризмом.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским лидером, который принял предложение России о помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

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