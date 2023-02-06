Баку, , 17:02 — REGNUM Новые выявленные подробности стрельбы в посольстве Азербайджана в Иране свидетельствуют от том, что нападение было спланировано. Об этом говорится в опубликованном 6 февраля заявлении на сайте азербайджанского МИД.

Сообщается, что специалисты изучили материалы, снятые камерами видеонаблюдения.

«Террорист дважды проезжал мимо посольства на своём автомобиле 27 января 2023 года в 08:05 и 08:24, чтобы выбрать подходящий момент для совершения преступления», — говорится в сообщении.

По данным азербайджанских дипломатов, через две минуты после того, как вооружённый злоумышленник вошел в здание посольства и устроил стрельбу, туда подъехала машина полиции, но уехала после того, как полицейские, сидящие в ней, пообщались с коллегой, стоявшим возле ворот дипмиссии.

Кроме того, в МИД отметили, что стоявший у ворот сотрудник полиции вскоре ушёл со своего поста. Сообщается, что впоследствии иранские правоохранители не пытались задержать нападавшего, когда он выходил на улицу, а ему противостояли только сотрудники посольства.

«Тот факт, что иранская полиция не вмешивалась в теракт, даёт основания предполагать, что инцидент был спланирован заранее», — заявили в МИД Азербайджана.

Напомним, в ходе нападения на азербайджанское посольство в Иране погиб начальник охраны посольства, а также были ранены двое охранников. В иранской полиции заявили, что поводом для нападения стала семейная ссора.

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