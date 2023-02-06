Баку, 6 февраля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Новые выявленные подробности стрельбы в посольстве Азербайджана в Иране свидетельствуют от том, что нападение было спланировано. Об этом говорится в опубликованном 6 февраля заявлении на сайте азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Сообщается, что специалисты изучили материалы, снятые камерами видеонаблюдения.

«Террорист дважды проезжал мимо посольства на своём автомобиле 27 января 2023 года в 08:05 и 08:24, чтобы выбрать подходящий момент для совершения преступления», — говорится в сообщении.

По данным азербайджанских дипломатов, через две минуты после того, как вооружённый злоумышленник вошел в здание посольства и устроил стрельбу, туда подъехала машина полиции, но уехала после того, как полицейские, сидящие в ней, пообщались с коллегой, стоявшим возле ворот дипмиссии.

Кроме того, в МИД отметили, что стоявший у ворот сотрудник полиции вскоре ушёл со своего поста. Сообщается, что впоследствии иранские правоохранители не пытались задержать нападавшего, когда он выходил на улицу, а ему противостояли только сотрудники посольства.

«Тот факт, что иранская полиция не вмешивалась в теракт, даёт основания предполагать, что инцидент был спланирован заранее», — заявили в МИД Азербайджана.

Напомним, в ходе нападения на азербайджанское посольство в Иране погиб начальник охраны посольства, а также были ранены двое охранников. В иранской полиции заявили, что поводом для нападения стала семейная ссора.