Москва, 6 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день у России потеряно доверие к американскому доллару, евро и другим валютам стран Запада. Об этом 6 февраля заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в подкасте «Лёгкие деньги» на Первом канале.

Максим Блинов/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов

Как отметил Силуанов, ранее доллар США, евро и ряд других западных так называемых резервных конвертируемых валют считались в мире главными расчётными единицами.

«Ситуация показала, что это совершенно ненадёжный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал, что Европейский союз ожидает, что Россия из-за введения странами Запада санкций против российских нефти и нефтепродуктов будет каждый день терять порядка €300 млн.