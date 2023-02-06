Москва, 6 февраля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В понедельник, 6 февраля, в возрасте 87 лет скончался выдающийся специалист в сфере биоэнергетики, директор института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ Владимир Скулачев.

Стоян Васев/ТАСС Владимир Скулачев.

«Владимир Петрович прожил долгую и насыщенную жизнь, наполненную научными победами и достижениями, продвижением российской науки в нашей стране и за ее пределами <…>», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МГУ.

Отмечается, заслуженный профессор МГУ является автором множества работ по окислительному фосфорилированию, биоэнергетике и изучению митохондрий, геронтологии. Всего, по данным института научной информации ISI Web of Knowledge, Скулачев является автором более 460 статей в научных журналах.

Ранее сообщалось, что в понедельник ушел из жизни американский актер Чарльз Кимбро.