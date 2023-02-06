Сан-Ремо, Италия, , 16:53 — REGNUM Выступления в формате видообращения президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» не будет, сообщил 6 февраля журналистам директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта.

Владимир Зеленский © Sergey Starostenko/globallookpress.com

«Он (Зеленский. — Прим. ИА REGNUM) пришлёт не видео, а текст», — сказал Колетта. Вероятно, это обращение зачитают со сцены фестиваля. При этом он отметил, что считает правильной возможность предоставить слово Зеленскому.

Однако это мнение не разделяют поклонники фестиваля и многие влиятельные деятели в Италии. Так, узнав о планах Зеленского выступить с видообращением к участникам фестиваля на финальном вечере 11 февраля, итальянцы начали собирать протестные подписи. Набралось 95 тысяч противников этой инициативы.

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