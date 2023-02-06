Тбилиси, , 16:48 — REGNUM Грузия намерена закупить у США дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. Власти республики ведут переговоры об этом с Вашингтоном. Этот вопрос был обсужден в ходе рабочего совещания руководства министерства обороны, сообщили 6 февраля в пресс-службе ведомства.

Противоракетный комплекс Javelin © Lance Cpl. Jaylen Davis/globallookpress.com

Отмечается, что, помимо американских ПРК Javelin, планируется закупить бронебойные системы у Германии и Испании, ведутся переговоры со Швецией.

«С целью закупки бронебойных систем оформлены соглашения с Германией и Испанией. С США ведутся переговоры о закупке дополнительного количества Javelin. Ведутся также переговоры со шведской компаний Carl Gustaf с целью осуществления закупок», — говорится в сообщении минобороны Грузии.

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Напомним, в ходе первого этапа закупки Грузией американских противотанковых комплексов Javelin в 2018 году было получено 410 ракет на сумму в $75 млн.