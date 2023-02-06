Боррель: ЕС ждёт, что Россия будет ежедневно терять €300 млн из-за нефтяных санкций

Брюссель, , 16:40 — REGNUM Европейский союз ожидает, что Россия из-за введения странами Запада санкций против российских нефти и нефтепродуктов будет каждый день терять порядка €300 млн. Об этом 6 февраля написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей статье для газеты Vanguardia.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель © EUC/globallookpress.com

По утверждению главы евродипломатии, в данный момент нефть из РФ якобы продаётся со скидкой в $40 за баррель в сравнении с нефтью североморской марки Brent.

«Ежедневные доходы России от продажи энергоносителей, после вступления в силу наших последних мер в этом месяце, как ожидается, сократятся с 800 до 500 миллионов евро», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, несмотря на введённые странами Запада антироссийские санкции, импорт вина в Россию в 2022 году увеличился на 10%.