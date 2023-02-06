В Вологде из-за взрыва аккумуляторов обрушилось здание склада, есть пострадавшие

Вологда, , 16:33 — REGNUM В Вологде взрыв аккумуляторов привел к обрушению здания топливного склада. Предварительно известно, что пострадали два человека. В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по устранению завалов, а также по установлению всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили 6 февраля в региональном управлении МЧС.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, уже установлено, что взрыв аккумуляторов-накопителей, хранившихся на складе в здании по улице Можайского, произошел около 14:27 при выполнении резательных работ. Из-под завалов извлекли одного сотрудника «Гортеплосети». Ему оказывают помощь медики. Ряд СМИ пишет о как минимум двух пострадавших.

Находящаяся рядом котельная не пострадала. Подача тепла в близлежащий микрорайон продолжается, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Сама котельная не пострадала, была остановлена и вновь запущена в работу. Она обеспечивает теплом микрорайон Завокзальный. Нахожусь на месте происшествия, где продолжают работу спасатели», — написал мэр в своем телеграм-канале.