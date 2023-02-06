Киев, , 16:32 — REGNUM Украинский депутат Игорь Абрамович написал заявление о сложении депутатского мандата, сообщил 6 февраля депутат Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

Игорь Александрович Абрамович (сс) Кристина1306

«Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата, как я и писал на прошлой неделе», — сообщает Гончаренко.

Напомним, после начала Россией спецоперации на Украине Абрамович вышел из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», от которой он был избран в Раду и которую позже на Украине запретили.

С мая прошлого года Абрамович являлся сопредседателем группы «Восстановление Украины» в Раде. Другим председателем партии является Вадим Столар.

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