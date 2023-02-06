Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Украина может не дождаться желаемого эффекта от танков, которые Киеву обещают поставить западные страны. Препятствием для успешного использования боевых машин на поле боя может стать их вес. Об этом сообщают эксперты в статье американского издания Newsweek.

Танки Leopard © Philipp Schulze/globallookpress.com

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Отмечается, что поставляемые США и странами НАТО новые танки более современны, чем основные боевые машины, используемые Киевом с начала конфликта, включая Т-72 советской эпохи.

В статье указано, что Т-72, который является наиболее широко используемым основным боевым танком в мире, весит около 45 тонн, как и более поздняя модель Т-80. По данным армии США, M1A1 Abrams может весить от 67 до почти 74 тонн.

«Это влияет на то, какие мосты машина может безопасно использовать [для передвижения], что, в свою очередь, влияет на то, где она будет развернута и насколько легко она сможет маневрировать на поле боя», ― пояснил военный эксперт Майкл Пек.

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Кроме того, по мнению военного офицера Фрэнка Ледвиджа, понтонные переправы украинских военных также разрабатывались с учётом советских танков, а не «Абрамсов», «Челленджеров» или «Леопардов». Эксперт считает, что российская военная разведка «извлечёт выгоду из логистических решений ВСУ по обходу неподходящих мостов».

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness высказал мнение, что отправка оружия и военной техники Украине не увеличивает её шансы устоять в конфликте с Россией. Он напомнил, что, когда российская армия воевала с Германией, имевшей техническое превосходство, это не спасло немцев от поражения.