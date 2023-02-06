Пушилин назвал число остающихся без теплоснабжения многоквартирных домов в ДНР

Донецк, , 16:25 — REGNUM На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 340 домов продолжают оставаться без отопления. Об этом 6 февраля сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 340 многоквартирных домах на данный момент отсутствует тепло, 280 из них — в Донецке», — написал он в своём сообщении, говоря о состоявшемся заседании правительства ДНР, где также велось обсуждение хода отопительного сезона в регионе.

Также Пушилин уточнил, что в 130 случаях причиной такой ситуации являются проблемы внутренних сетей, и добавил, что вопрос с теплоснабжением продолжает находиться в зоне особого внимания у региональных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским войскам удалось закрепиться на севере и востоке Артёмовска, и они продолжают выдавливание вооружённых формирований Украины с их позиций в городе.