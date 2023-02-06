Дамаск, , 16:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел беседу с главой Сирии Башаром Асадом. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Башар Асад Kremlin.ru

«<…> Президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии… и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию с конкретной задачей по устранению последствий катастрофы.

Напомним, что землетрясение, произошедшее в 04:17 по местному времени с эпицентром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, также затронуло несколько провинций Сирии, что привело к сотням жертв и разрушениям инфраструктуры.

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