Москва, 6 февраля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Разговор лидеров России и Турции состоится 6 февраля.

По соответствующим каналам Россия информировала руководство Турции, которая существенно пострадала от масштабного землетрясения, о готовности немедленно предоставить помощь.

Согласно последним данным, в результате сильного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля, погибли 1014 человек, разрушено 2824 здания.