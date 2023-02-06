Гагра, Абхазия, , 16:16 — REGNUM Подземные толчки после второго землетрясения в Турции 6 февраля ощущались также и в Абхазии. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что толчки были около 13:30 по местному времени (совпадает с московским). Колебания земли были слабыми, журналисты обнародовали видео, где от землетрясения качаются люстры.

Напомним, второе землетрясение в Турции было зафиксировано в 13:24 по московскому времени. Сообщается, что его магнитуда в эпицентре достигла 7,7, что превышает показатели утреннего землетрясения, когда магнитуда составила 7,4. Сообщается о больших разрушениях и сотнях погибших.

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