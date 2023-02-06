Пекин, , 16:12 — REGNUM Посол РФ в Китае Игорь Моргулов считает, что важной задачей для России и Китая на ближайшую перспективу является возобновление очных обменов. Об их восстановлении как о важном элементе народной дипломатии он заявил в ходе встречи с председателем Китайского народного общества дружбы за границей (КНОДЗ) Линь Сунтянем.

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов © Артем Иванов/ТАСС

Такие очные обмены делегациями обеих стран надо восстановить до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса, считает российский дипломат.

«Восстановление в кратчайшие сроки допандемийных очных обменов между нашими странами — приоритетная задача», — заявил Моргулов.

Как отмечено в сообщении российского посольства в Китае, Линь Сунтянь поддержал российского посла и отметил важность установления в том числе молодежных обменов. В частности, он предложил вновь в очном формате вести проект «Молодежь России и Китая вместе идет дорогой дружбы». Его проведение ранее шло под патронажем КНОДЗ и Россотрудничества.

Читайте также: Рябков: Китай проводит ответственную линию в ситуации со своим аэростатом

Как сообщалось ранее, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил что в ситуации с обнаруженным в воздушном пространстве США китайским аэростатом власти КНР ведут себя максимально ответственно.