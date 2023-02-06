Западный эксперт предупредил об опасности «эффекта домино» от конфликта НАТО и России

Мадрид, , 16:27 — REGNUM Союзники по НАТО допускают разрастание украинского конфликта за пределы Украины и России, при этом опасаются «его неопределенности, так называемого эффекта домино», сказал мадридскому изданию La Razón профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Фредерик Мертенс де Вильмарс (перевод ИА REGNUM).

НАТО, Украина и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Де Вильмарс считает неслучайным факт утечки информации о том, что США рассматривали различные сценарии войны против Китая в ближайшие 3-4 года. Эксперт имеет в виду, соответственно, служебную записку генерала ВВС США Майка Минихана (где речь идет о возможности начала американо-китайской войны из-за Тайваня в 2025 году) и прогноз в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), где моделируется вторжение армии КНР на Тайвань в 2026-м.

С другой стороны, эксперт указывает на заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что во-первых, стратегические цели России якобы «выходят за пределы Украины», и во-вторых, Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с РФ.

Сегодня блок НАТО, по мнению де Вильмарса, столкнулся с необходимостью поддерживать и укреплять альянс перед лицом «сегодняшнего прямого врага», президента России Владимира Путина, и «завтрашнего врага», председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом упомянутый «эффект домино», которого опасаются в руководстве НАТО, как пояснил эксперт, подразумевает «вовлечение других государств, которые, в свою очередь, вступят в конфликт в других странах Европы или мира». «Недостатка в кандидатах (неважно, члены НАТО они или нет) не наблюдается: Белоруссия, Китай, США, Индия, Пакистан, Иран, Израиль, Турция и другие», — перечислил де Вильмарс. При этом, подчеркнул политолог, альянс вряд ли может рассчитывать на одного из своих членов, Турцию, как на надежного союзника — в силу отношений Анкара — Москва, и усиливающихся контактов Турции с Китаем, «который проложил свои «новые шелковые пути» через Стамбул».