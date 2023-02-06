Мадрид, 6 февраля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Союзники по НАТО допускают разрастание украинского конфликта за пределы Украины и России, при этом опасаются «его неопределенности, так называемого эффекта домино», сказал мадридскому изданию La Razón профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Фредерик Мертенс де Вильмарс (перевод ИА REGNUM).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО, Украина и Россия

Де Вильмарс считает неслучайным факт утечки информации о том, что США рассматривали различные сценарии войны против Китая в ближайшие 3-4 года. Эксперт имеет в виду, соответственно, служебную записку генерала ВВС США Майка Минихана (где речь идет о возможности начала американо-китайской войны из-за Тайваня в 2025 году) и прогноз в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), где моделируется вторжение армии КНР на Тайвань в 2026-м.

С другой стороны, эксперт указывает на заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что во-первых, стратегические цели России якобы «выходят за пределы Украины», и во-вторых, Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с РФ.

Сегодня блок НАТО, по мнению де Вильмарса, столкнулся с необходимостью поддерживать и укреплять альянс перед лицом «сегодняшнего прямого врага», президента России Владимира Путина, и «завтрашнего врага», председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом упомянутый «эффект домино», которого опасаются в руководстве НАТО, как пояснил эксперт, подразумевает «вовлечение других государств, которые, в свою очередь, вступят в конфликт в других странах Европы или мира». «Недостатка в кандидатах (неважно, члены НАТО они или нет) не наблюдается: Белоруссия, Китай, США, Индия, Пакистан, Иран, Израиль, Турция и другие», — перечислил де Вильмарс. При этом, подчеркнул политолог, альянс вряд ли может рассчитывать на одного из своих членов, Турцию, как на надежного союзника — в силу отношений Анкара — Москва, и усиливающихся контактов Турции с Китаем, «который проложил свои «новые шелковые пути» через Стамбул».