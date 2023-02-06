Москва, 6 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В Мьянме будет построена АЭС малой мощности, сообщили 6 февраля в пресс-службе Росатома. Подписано российско-мьянмское межправительственное соглашение по мирному атому.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, началась «новая глава в российско-мьянманских отношениях».

«Создание новой отрасли в стране, несомненно, окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы, — отмечает Лихачёв. — Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма отдала предпочтение российским ядерным технологиям».

Комментируя эту договорённость, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сказал, что оно не только запускает реализацию проекта атомной станции малой мощности.

С этого соглашения в стране начинается применение ядерных технологий в различных сферах, и оно, несомненно, «будет способствовать социально-экономическому развитию» Мьянмы, отметил Хлайн.