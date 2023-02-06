Врио главы ДНР заявил, что российские войска смогли закрепиться на севере и востоке Артёмовска

Донецк, , 16:10 — REGNUM Российским войскам удалось закрепиться на севере и востоке Артёмовска, и они продолжают выдавливание вооружённых формирований Украины с их позиций в городе. Об этом 6 февраля рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Артёмовске [бойцы частной военной компании] «Вагнер» закрепились в северной части данного населённого пункта», — сказал он.

Также Пушилин уточнил, что на данный момент в промышленной зоне Артёмовска, которая находится в восточной части города, ведутся боестолкновения, однако, по его словам, можно сказать, что ЧВК «Вагнер» там тоже закрепилась и продолжает вытеснение врага с занятых им позиций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России в течение последних суток уничтожили на территории Харьковской области Украины две радиолокационные станции (РЛС) ВСУ, в том числе одну, произведённую в США.