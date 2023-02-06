Спецоперация на Украине сделала Россию сильней, а НАТО слабей — эксперт из США

Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Вашингтон, поддерживая киевский режим, не беспокоится об Украине, а стремится ослабить Россию, при этом власти США добились противоположного эффекта. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Россия стала сильней в ходе спецоперации по денацификации Украины.

«Можно сказать, что это провал <…> Вооружённые силы России стали гораздо сильнее, чем были год назад, при этом мы сделали НАТО только слабее», — сказал Риттер.

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон якобы не в состоянии изменить ситуацию на Украине.

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