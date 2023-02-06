Берлин, , 16:01 — REGNUM Власти Федеративной Республики Германия уверены, что все обязательства перед Украиной по поставках основных боевых танков Leopard 2 будут выполнены в срок. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Вольфганг Бюхнер.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы исходим из того, что у нас это получится в координации с европейскими партнерами», — сказал Вольфганг Бюхнер в ходе брифинга 6 февраля.

Также чиновник добавил, что Германия находится в тесном контакте с остальными странами-партнерами по поставкам Киеву немецких танков.

Ранее сообщалось, что в Польшу в понедельник, 6 февраля, привезли из Канады первый танк Leopard 2, который будет подготовлен к передаче ВСУ.

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