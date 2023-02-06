После второго землетрясения в Турции последовало ещё больше десяти афтершоков

Анкара, , 15:57 — REGNUM В Турции зафиксированы еще до десяти афтершоков после второго за день землетрясения. Оно произошло спустя почти девять часов после первого — в 13:25, говорится в сообщении Европейского сейсмологического центра.

Реджеп Тайип Эрдоган © Christoph Soeder Кредит: dpa/picture-alliance/ ТАСС

Магнитуда второго сейсмособытия составила 7,6, первого, как ранее сообщалось — 7,7. При этом общее число последовавших за этими землетрясениями афтершоков составляет около 18.

По данным властей Турции, в числе погибших значатся уже более тысячи человек. Более 5300 жителей получили ранения. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, данное событие стало самым разрушительным за последние почти 80 лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что очаг второго землетрясения в Турции находился на глубине два километра, при этом его толчки ощущались в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирийской Арабской Республики.