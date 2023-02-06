Москва, 6 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Возглавлявший комиссию научного издания Lancet по ковиду Джеффри Сакс выразил негативное отношение к созданию секретных военных лабораторий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины Ирина Яровая («Единая Россия»).

Валерий Шарифулин/ТАСС Джеффри Сакс

«Сакс проявил отрицательное отношение к факту создания секретных лабораторий и сказал одну важную вещь, что считает легитимными и обоснованными подозрения, которые есть у России. Это очень важный момент», — подчеркнула Яровая.

По ее словам, «принципиально важно, что деятельность комиссии парламентского расследования с фактами и доказательствами носит легитимный и открытый характер».

«Сакс высказал отрицательное отношение в части того, что военные ведомства не должны заниматься секретными, опасными биоразработками, что вся деятельность должна носить транспарентный, открытый характер», — заявила Яровая.

Она также указала на то, что на территории Украины создано как минимум 40 лабораторий у границ России, и эти лаборатории неподконтрольны даже Службе национальной безопасности Украины (СНБ).

Члены комиссии в режиме видео-конференц-связи поговорили с Саксом.

Ранее сообщало о планах комиссии пригласить экс-директора DTRA Кеннета Майерса, а также Эндрю Хафа, который фактически являлся вице-президентом организации-подрядчика Пентагона по созданию COVID-19.

Ранее парламентарии приглашали заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.