Белек, Турция, 6 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Олейников в интервью «Спорт-Экспресс» 6 февраля заявил, что нет никакой угрозы проведения сборов в Турции из-за прошедших на юго-востоке страны череды землетрясений.

Алексей Филиппов/РИА Новости ФК «Химки»

«Угрозы проведения сборов нет, всё хорошо. Толчки произошли в другой части Турции. Это никак не коснулось той части, где сейчас находится команда. Знаю, что ночью был сильный ветер, но никаких толчков не было. До нас не дошло. Будем надеяться, что в нашем месте ничего не произойдет», — сказал Оленев.

Ранее сообщалось, что на данный момент «Химки» находятся на тренировочной футбольной базе в Белеке, расположенном в провинции Анталья.

В понедельник, 6 февраля, глава управления по чрезвычайным ситуациям AFAD Юнус Сезар заявлял, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 1000 человек.