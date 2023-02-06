Москва, , 15:53 — REGNUM Заслуженный артист России Виктор Цымбал скончался 6 февраля на 74-м году жизни, сообщили в пресс-службе Российского академического молодёжного театра.

Виктор Цымбал © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Светлая Вам память, Виктор Александрович! Спасибо за любовь и преданность Молодёжному театру», — говорится в сообщении. В театре отметили, что о дате и времени прощания сообщат дополнительно.

Цымбал сыграл в театре более 50 ролей, в число которых входят Тенардье («Отверженные»), Бригелла («Любовь к трем апельсинам»), Кент («Король Лир»), Лоренцо («Ромео и Джульетта»), Филиппо Строцци («Лоренцаччо»), господин Реналь («Красное и чёрное»).

Также Цымбал исполнял роли Александра Бакунина и Леонтия Баева в трилогии «Берег утопии», Казимира Борецкого — в дилогии «Инь и Ян», Пыжова — в «Эрасте Фандорине», роль Хирина — в спектакле «Чехов-GALA», барона Геккерен — в «Последних днях».

В РАМТе актёр работал с 1981 года. Здесь им сыграно более 40 ролей. С 2000 года Цымбал был помощником художественного руководителя РАМТ по труппе. Сыграл актёр несколько ролей в советском и российском кино.