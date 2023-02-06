Москва, , 15:49 — REGNUM Полтора десятка реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, выпущенных украинскими военными, не достигли целей и были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС России. Об этом 6 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

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«Сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Благовещенка и Ольгинка Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Кременная ЛНР, Никольское и Волноваха в ДНР, Великая Лепетиха Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, за время проведения спецоперации по защите Донбасса российские военные уничтожили более трёх тысяч беспилотников ВСУ.