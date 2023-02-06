Ереван, 6 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. На территории Армении 6 февраля были зафиксированы подземные толчки после того, как произошло второе за сутки землетрясение в Турции. Об этом сообщает Служба сейсмической защиты республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Землятресение

По данным ведомства, в Ереване магнитуда колебаний составила 3, в Гюмри их сила достигла от 3 до 4 баллов. Данных о пострадавших и потерпевших нет.

Сообщается, что толчки в Армении зафиксировали в 14:24 по ереванскому времени (13:24 мск).

Напомним, в Турции утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4, в середине дня магнитуда нового землетрясения достигла 7,7.